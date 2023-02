Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych przejdzie ulicami Lublina

Transport i logistyka – Top 6 najatrakcyjniejszych zawodów

Logistyka należy do najprężniej rozwijających się branż. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy ma dynamika wzrostu koncernów i powstawanie dużej liczby magazynów. Tak naprawdę logistyka stanowi ważną część życia każdego człowieka. Często nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Co to jest logistyka i czym się zajmuje?