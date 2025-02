Młodzieżowy Bal Karnawałowy na DDK Węglin

Oprócz tradycyjnych tańców organizatorzy gwarantują niezapomniane emocje, wyśmienitą zabawę i – co najważniejsze – integrację z rówieśnikami, która może przerodzi się w przyjaźń?

- „Nasza impreza to cudowny pomysł na spędzenie wolnego czasu, zachęcamy do tego, by przyjść ze swoimi znajomymi. Wstęp jest wolny, ale zapraszamy w przebraniu lub w masce” – zachęcają organizatorzy.

Na uczestników balu czekają: ciekawe warsztaty, grywalizacja, wspólne karaoke, gra w mafię, różnego rodzaju zabawy integracyjne i wiele innych, a w przerwie pomiędzy zabawami pyszny poczęstunek. Każdy uczestnik i uczestniczka balu ma również szansę wygrać ciekawe nagrody!



Plan Młodzieżowego Balu Karnawałowego przedstawia się następująco:

15.30 – rozpoczęcie (poznamy się i pokażemy Wam naszą przestrzeń)

16.00-18.00 – warsztaty integracyjne, manualne oraz pierwsze tańce (zaprojektujemy własne przypinki, zrobimy maski karnawałowe i pogramy w gorące krzesła, a także spróbujemy nauczyć się prostego układu tanecznego)

18.00-19.00 – poczęstunek (będzie pizza!)

19.00-20.30 – tańce, karaoke, gra w mafię (zaprasza wodzirej!)

20.30-21.00 – losowanie nagród (włączcie się do udziału w grywalizacji, rozwiążcie zadania i zdobywajcie nagrody!)

21.00 – zakończenie (i oby do następnego razu!).

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy przez formularz, który znajduje się na stronie internetowej DDK Węglin. Dodatkowe informacje i kontakt: zajecia@ddkweglin.pl, 882 433 036