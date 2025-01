Noir Festiwal w Zgrzycie

ALLES

Trzy lata po wydaniu "Lost" muzycy Alles powracają z nową płytą. "Now" to osiem premierowych numerów, będących rozwinięciem ich stylu. Nadal mamy do czynienia z energetycznymi numerami, w których wprost kipi od emocji, szczególnie gdy ich warstwę muzyczną zestawimy z mocnymi tekstami. W odróżnieniu od pierwszych produkcji, ascetyczne brzmienie ustępuje na rzecz melodii. Fani grupy mogą spać spokojnie. Dalej mamy do czynienia z dynamicznym i zaangażowanym elektropunkiem, tylko, nieco bardziej przebojowym, bogatszym aranżacyjnie i brzmieniowo ale nadal mocnym i bezpośrednim.

HIROSZYMA to dj, muzyk i producent. W przeszłości współtworzył zespół Das Moon grając trasy w Polsce i zagranicą, z którym wydał 4 albumy. W 2021 r. nakładem Requiem Records Hiroszyma zadebiutował albumem „Inside Isolation”. Jego muzyka to mieszanka dark electro i cold wave. Najnowsze single: „Summary”, „Christine” i „Disaster” zwiastują nowy album. Zarówno z Das Moon jak i solowo kilkukrotnie występował na Festiwalu Castle Party oraz Wave Gotik Traffen grając m.in. u boku Psyche TV, Covenant, Empathy Test, Camouflage, Wolfganga Flura (Kraftwerk), Kurs Valut, NNHMN, Front Line Assembly i innych.

MARTYRMACHINE – elektro-industrialne duo z Łodzi, w obecnej formie działające od czerwca 2023 roku. Zapoczątkowane jako solowy projekt, teraz wzmocnione brzmieniem żywej perkusji oraz samodzielnie skonstruowanym żelaznym instrumentarium. Martyrmachine to monumentalne melodie i wołanie o sprawiedliwość, to szorstkość sampli i instrumentów perkusyjnych z tęsknymi, syntezatorowymi melodiami, to agresja kontra melancholia, trzask i zgrzyt naprzeciw gładkości. Po koncercie odbędzie się afterparty „Cold in Berlin” Dj Hiroszyma. Początek koncertu o godzinie 20:00. Bilety do nabycia na bramce: 69zł (koncerty + afterparty) albo After Party: 25zł.