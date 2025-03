Poławiacze Pereł w Fabryce Kultury Zgrzyt. Komediowa jazda bez trzymanki

Już sama nazwa podpowiada jak będzie wyglądał ten wieczór ponieważ publiczność naprawdę się liczy, bo to od niej w dużej mierze zależeć będzie przebieg wieczoru. Artyści przychodzą bez scenariusza, za to z głowami pełnymi pomysłów i z otwartością na sugestie widzów. Spektakl nie ma żadnego scenariusza ani reżysera – krótko mówiąc: zero ograniczeń i totalna jazda bez trzymanki, bo wszystko tworzy się na bieżąco na oczach widzów. Każdy występ to eksperyment komediowy, który wydarzy się tylko raz i nigdy się nie powtórzy. Będzie to półtorej godziny energetycznej rozrywki z inteligentnym humorem – daleko od polityki, za to blisko życia. Jedno jest pewne – śmiechu będzie co niemiara.



Kim są Poławiacze Pereł? To lubelska grupa teatralnych śmiałków, którzy na początku 2015 roku połączyli aktorską pasję ze sztuką improwizacji. Od tamtej pory konsekwentnie pokazują, że teatr spontaniczny może być czymś więcej niż tylko wygłupem na scenie – traktują go jako narzędzie rozwoju osobistego i intensywnego przeżywania emocji. Ich przedstawienia to swoiste laboratorium, w którym humor służy nie tylko rozbawieniu widza, ale bywa też pretekstem do krótkiej refleksji nad ważnymi sprawami (spokojnie, wszystko nadal podane jest na wesoło!).



Jeśli macie ochotę oderwać się od codzienności, to nie może Was zabraknąć wśród publiczności. Improwizowany spektakl "Każdy widz się liczy!" odbędzie się 3 kwietnia (czwartek) o godzinie 19:00 w Fabryce Kultury Zgrzyt.