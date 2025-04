Spotkania muzyczne. „Gdzie poezja łączy się z muzyką”

Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu w księgarni „Między słowami” i będą miały charakter wywiadu, który zwieńczy mini-koncert zaproszonego artysty/ki, którzy stawiają pierwsze kroki na ogólnopolskiej scenie muzycznej i poetyckiej. Podczas wydarzenia artyści/stki, jak wygląda ich proces twórczy, jak rozumieją rolę słowa w muzyce oraz znajdą różnice między wierszem a słowami do piosenki.



Tegoroczni goście:

Kuba Blokesz (23.04) godz. 19:00 – Ślązak mieszkający w Warszawie, laureat najważniejszych festiwali piosenki poetyckiej w Polsce. Wokalista, tłumacz, autor tekstów i kompozytor, który od lat czaruje słuchaczy swoją interpretacją piosenki literackiej.

Monika Kowalczyk (22.05) godz. 19:00 – Lublinianka, której twórczość to połączenie poezji z subtelnym indie-popem. Jej piosenka „Te twoje sukienki” ma ponad 700 tysięcy odtworzeń na Spotify.

Namena Lala (Natalia Orkisz) (24.09) godz. 19:00 – Artystka eksperymentalna, której muzyka balansuje między folkową tradycją a nowoczesną elektroniką. Jej występy to spektakle dźwiękowe, w których loopy i syntezatory splatają się z poetyckimi tekstami.

Spotkania poprowadzi: Jarek Jurkiewicz – muzyk, kompozytor, filozof, połowa duetu Jarząbek-Jurkiewicz, który od lat interpretuje twórczość najwybitniejszych bardów polskiej sceny muzycznej.

Spotkania odbywać się będą w lubelskiej księgarnio-kawiarni Między Słowami przy ul. Rybna 4. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.