Terapia z udziałem Zenka Kupatasy i Dr Gree

Zenek Kupatasa to kopciuszek polskiej sceny niezależnej, który nie daje się zaszufladkować. Od 1997 roku czynnie tworzy, a płyty wydaje własnym sumptem. Mając 15 lat założył zespół Kabanos, któremu przewodził przez 21 lat. Obecnie tworzy w ramach solowej działalności, a kwintesencją jego stylu są punkmetalowe hymny ze swoistą dla niego filozofią, stawiającą na szczerość, wrażliwość, humor i wolność przekazu. Na koncertach nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jego koncerty zawsze są otwarte na publikę, gdzie zaciera się granica między zespołem, a publicznością. Wspomagają go w tym na scenie gitarzysta Jurek, basista Włodek i perkusista Boguś.

Z kolei Dr Gree opowiada niesamowite historie. Są one osadzone w stylu czarnego humoru, a wszystko to muzycznie otulone mixem rocka, punka, folku, ska i reggae z dodatkiem elektroniki. Zespół dwukrotnie wystąpił w programie „Must be the music”, zyskując bardzo dużą rzeszę fanów. W 2018 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu zatytułowana "Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham", na której znajduje się 17 autorskich kompozycji. Koncert odbędzie się 29 listopada (piątek) w Kultowej Klubokawiarni o godzinie 19:30. Bilety do nabycia na stage24.