W walentynki zagrają dla zwierząt

— Chcielibyśmy właśnie, żebyście państwo otworzyli serca w walentynki nie tylko dla siebie nawzajem, ale także dla zwierząt, które szczególnie o tej porze roku, naprawdę nas potrzebują — mówi Ewa Urbanowicz z Okręgowej Izby Radców Prawnych.

— Jest to koncert walentynkowy. Zapraszamy oczywiście i tych zakochanych w sobie, ale też i zakochanych zwierzętach, myślę, że to jest ciekawa forma spędzenia tego wieczoru. Jeszcze przewidzieliśmy jedną atrakcję, ponieważ w trakcie koncertu będzie przerwa podczas której, będziemy prowadzili licytację i przedmioty z tej licytacji, mam nadzieję, że wylicytujemy za niesamowite kwoty. Będą one przekazane oczywiście na pomoc tym stowarzyszeniom, na rzecz których gramy — dodaje Maciej Chorągiewicz z Okręgowej Rady Adwokackiej.