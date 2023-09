Wrzesień w Zgrzycie

Inauguracja nowego sezonu odbędzie się w środę 6 września. Przed lubelską publicznością zaprezentuje się komik Patryk Gosiński w programie pt. „Taka jest prawda”. Początek o godzinie 20.00.

Piątek 8 września to impreza taneczna pt. „Rock Noc vol. 11”. O muzyczne wrażenia zadba Dj Grzegorz „Chylu” Chyliński. Będzie nastrojowo, będzie tanecznie, będzie też – a przede wszystkim – rockowo. Początek o godzinie 20.00.

Pierwszym rockowym koncertem w nowym sezonie będzie występ dwóch grup: Moyra i Alcoholica. Moyra to muzyka z pogranicza melodic death-metal. Natomiast Alcoholica to tribute band Metallici. Koncert odbędzie się w sobotę 9 września o godzinie 19.00.

Po raz pierwszy w Lublinie – Open Mic! Co to takiego? To forma wieczoru stand-upowego, podczas którego doświadczeni komicy, jak i początkujący komicy mogą się sprawdzić przed publicznością. Środa 13 września o godzinie 19.00. Wstęp wolny! Tego samego wieczora w programie „Diatryby” zaprezentuje się komik Cezary Ponttefski. Początek o 20.00.



W piątek 15 września Zgrzyt zaprasza Was na wieczór z mocnym, szybkim i hc/punkowym graniem. Wystąpią: Hardcore Show/KMKZ i Wirus.



Sobota 16 września to występ gwiazdy Tomka Lipnickiego „Lipy” z solowym projektem Lipali. Niestety będzie to trochę smutny koncert ponieważ zespół kończy działalność. Tak więc, ci którzy jeszcze nie widzieli Lipali na żywo będą mieli ostatnią okazję ich zobaczyć. Jako support wystąpi Abodus. Początek o 19.00.



Niedziela 17 września to rockowe show, które wypełni w całości twórczość zespołu Queen, w wykonaniu Another Queen. Nie zabraknie największych hitów legendarnej Królowej. Początek o godzinie 19.



W środę 20 września wystąpi stand-uperka Paulina Potocka w programie „Ja to mam szczęście”. W zabawny sposób opowie o swoich doświadczeniach związanych z zaręczynami i planowaniem ślubu.



W piątek 22 września odbędzie się impreza taneczna Bublin Jechane.



Sobota 23 września ucieszy maniaków mocnego uderzenia bowiem tego wieczora wystąpi kultowa Antigama (grindcore) oraz grupy: Shodan (progressive death metal) i Redemptor (post death metal).



W niedzielę 24 września wystąpi Krzysztof Skiba, który znany jest z działalności w zespole Big-Cyc. Artysta zdradzi tajemnice show-biznesu, opowie o kulisach estrady i tradycyjnie zakpi i obśmieje znanych i lubianych celebrytów. Początek o godzinie 19.00.



Poniedziałek 25 września to wieczór komika Marcina Zbigniewa Wojciecha w programie „Sztos”. Komik ma za sobą 17-letni staż na scenie oraz ponad 25 mln wyświetleń na Youtube. A już w środę 27 września wystąpi Michał Leja w programie „Chciałbym się mylić”. Początek o 19.00.



Piątek 29 września to prawdziwa petarda! Koncert legendarnego zespołu Włochaty. Jest to jeden z najbardziej znanych polskich zespołów punk-rockowych. Na scenie nieprzerwanie od lat 80-tych.



Wrzesień zakończy koncert zespołu Nanga, który założyli muzycy znani z zespołu Lao Che (Filip Różański i Marcin Dzierżanowski). W ich twórczości usłyszymy mieszankę gatunków: reggae, jazz, muzykę elektroniczną, a do tego mocne i zaangażowane teksty.



Informacje o biletach znajdziecie na stronie internetowej Fabryki Kultury Zgrzyt.