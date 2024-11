Wstawa twarze JazzPRESSu

Na okładkach znajdują̨ się̨ wyłącznie polscy muzycy – od młodych, zdolnych, wartych wyróżnienia (Olo Walicki, Mateusz Smoczyński, Paweł Pańta czy Kinga Głyk), po legendy polskiego jazzu (Ewa Bem, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Wojciech Karolak, Zbigniew Namysłowski, Jan Ptaszyn Wróblewski oraz Włodzimierz Nahorny). Wystawę można oglądać w Centrum Spotkania Kultur do 15 grudnia.



O JazzPRESS:

Pismo wydawane jest od 2011 roku i dostępne jest bezpłatnie na stronie internetowej jazzpress.pl. W 2018 roku do rodziny JazzPRESSu dołączyła wydawana obecnie trzy razy w roku, bezpłatna gazeta papierowa. Dotychczas ukazało się ponad 130 wydań, w których znalazło się̨ wszystko to, co ważne i ciekawe w jazzie, we współczesnej muzyce improwizowanej i w nurtach takich jak: blues, ethno, free jazz czy funk. Wydawcą JazzPRESS jest Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ, która jest także wydawcą najstarszego żywego jazzowego radia w Polsce RadioJAZZ.FM, a także organizatorem cykli koncertów jazzowych, w tym projektu Jazz Dla Dzieci. Fundacja organizuje od 6 lat Międzynarodowy Konkurs Plakatu We Want Jazz oraz Festiwal Jazz w Filmie.pl.

O autorze:

Amadeusz Kuba Majerczyk (roczni 1966) to znany muzyk. Do współpracy zapraszali go m.in. Obywatel G.C, Anna Maria Jopek, Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska, obecnie występuje w zespole Cree. Fotografią zaczął zajmować się̨ w wieku kilkunastu lat. Jego domeną stały się̨ koncerty, portrety, reklama oraz krajobraz. Przez siedem lat współpracował z Jazz Pressem.