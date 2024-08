XI Świętokrzyskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Emmanuel Hocdé jest organistą rezydentem w kościele Saint Éloi i organistą w kościele Saint-Denys du Saint-Sacrement w Paryżu, organistą rezydentem w katedrze Laval i profesorem organów w kilku szkołach muzycznych.

Szczegółowy program koncertów przedstawia się następująco:

24.08. – Emmanuel Hocde (organy, Francja). Na koncert złożą się utwory J.S.Bacha: Toccata Adagio and fugue in C major BWV 564, Pièce d'orgue (Fantasia in G major) BWV572, F.Mendelssohna-Bartholdyego: 3e sonata N3 in A major i F.Liszta „Prélude and fugue on BACH”,

31.08. – Mariusz Ryś (organy, Tarnobrzeg),

07.09. – Józef Kotowicz (organy, Białystok),

14.09. – Jarosław Jasiura (organy, Kluczbork), Katarzyna Kłosowska (sopran).