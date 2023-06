Zgrzyt pełen śmiechu

Piruety na rolkach robią furorę. Martyna zaprasza na lekcje

Nie bać się upadać i nosić ochraniacze. Coś, co brzmi jak wskazówki życiowego coacha mówi swoim uczniom Martyna. Jeśli widzieliście w świdnickim skateparku nastolatkę, która jeździ na rolkach jak na figurówkach to właśnie ona. Zawodniczka przygotowuje się do startu w łyżwiarskich zawodach i szkoli młodych rolkarzy.