"Inny wymiar" w Chatce Żaka. Weekend gier i fantastyki. Program

Celem projektu jest popularyzacja gier jako nośników kultury - aktywności wspierających rozwój osobisty i zawodowy, kreację siebie i twórczą ekspresję.



Tegoroczny festiwal rozpocznie się już 2 grudnia. Przez dwa dni w Chatce Żaka będzie można brać udział w różnorodnych wydarzeniach poświęconych szeroko rozumianej fantastyce oraz grom.



Jedną z głównych atrakcji będzie przygotowana specjalnie na tę okazję sesja RPG na żywo, którą poprowadzi popularny Tomek Frejtag, autor kanału "Gry Frejtaga". Wydarzenie, którego akcja rozegra się w świecie znanym z książek i gier o Wiedźminie, rozpocznie się 3 grudnia o godz. 18.



Nie zabraknie interesujących warsztatów. W piątek będzie można wziąć udział w zajęciach improwizacji pod muzykę oraz "laboratorium narracji", z kolei w sobotę chętni poznają podstawy makijażu fantasy czy tworzenia postaci.



W trakcie trwania festiwalu w ilu Chatki Żaka działać będzie również strefa gier. Wszyscy chętni będą mogli pograć na miejscu w wybrane planszówki. Coś dla siebie znajdą także gracze RPG, zarówno ci którzy mają już drużynę, jak i ci którzy chcieliby rozegrać sesję, a nie mają z kim.



Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Chatki Żaka.



PROGRAM



2 grudnia:



PRELEKCJE / MSW

- 14:00 – Cool kids, czyli co stanowiło o byciu 'fajnym' w latach 80. i 90. w Polsce? / Maria „Merry” Borys-Piątkowska

- 15:00 – Narzędzia i warsztat RPG - co oke, a co fe, a co wgl niepotrzebne / Franek „Tarcza” Lewczuk

- 16:00 – Przerwa

- 17:00 – Wilkołak: Apokalipsa 2 ed. jako system uniwersalny / Natalia „Ainu” Ciesielska

- 18:00 – Kampania napędzana postaciami - erpegowy samograj / Tomasz Pudło



WARSZTATY

- 12:00-14:00 – Graj Muzyką, czyli warsztaty improwizacji pod muzykę / Maria „Merry” Borys-Piątkowska / PKS / Zapisy

- 15:00-17:00 – Laboratorium narracji: bądź MG, jakim chcesz / Tomek „Frejtag” Piątek / PKS / Zapisy



SESJE RPG

- 14:00-18:00 – Film niedopuszczony do obiegu / Zew Cthulhu / Agata Wiatr / Sala Ciszy / Dla początkujących / 16+ / Zapisy

- 18:00-21:00 – The Longest Night / D&D 5e / Artur Augustyniak / PKS / beginner friendly / 16+ [ENG] / Zapisy

- 18:30-22:30 – Więcej niż się wydaje / Wilkołak: Apokalipsa 2 ed. / Natalia „Ainu” Ciesielska / Sala Ciszy / 18+ / Zapisy



STREFA GIER / HOL

- 12:00-21:00 – Przyjdź i pograj w planszówki!



(DO)WOLNE RPGi / FOYER MSW

- 14:00-21:00 – Znajdź ekipę do sesji RPG! Szukasz graczy? Zgłoś swoją sesję w Punkcie Info. Chcesz zagrać? Dopisz się do stolika.



3 grudnia:



SESJA RPG LIVE / MSW

- 18:00-21:30 – Krew elfów / Sesja RPG LIVE - Tomek „Frejtag” Piątek



PRELEKCJA / FOYER MSW

- 14:30 – Is it Thursday yet? Jak zrobić, żeby gracze czekali na następną sesję? / Stanisław Mamcarz



QUIZ / FOYER MSW

- 16:00-17:00 – Quiz cRPG z Gramy na Maxa / Paweł Stachyra, Mateusz Zdanowicz. Zapisy na quiz w Punkcie Info do 15:30.



WARSZTATY

- 12:00-14:00 – Jedna makieta, by rządzić wszystkimi... UDT dla początkujących / Stanisław Mamcarz / Foyer MSW / Zapisy

- 12:00-14:00 – Gadaj, ktoś ty?! – o tworzeniu postaci i pracy głosem / Aga Ejsmont / PKS + Hol I Piętro / Zapisy

- 14:00-16:00 – Makijaż fantasy - zachwycający efekt przy minimalnych kosztach / Natalia Zielińska / Garderoba / Zapisy



SESJE RPG

- 13:00-17:00 – Ciemności na uniwersytecie / Zew Cthulhu / Natalia „Lis” Wojtyła / Sala Ciszy / Dla początkujących / 16+ / Zapisy

- 13:00-17:00 – Krew na śniegu / Warhammer 4ed / Patryk „Nalewka” Nalewajek / Coworking / Dla średniozaawansowanych / 16+ / Zapisy

- 14:30-17:30 – Cyberpunk 2057 - Ucieczka z kosmodromu night city / Cyberpunk 2020 / Franek „Tarcza” Lewczuk / PKS / Dla początkujących / 16+ / Zapisy



LARP

- 12:30-17:30 – Stacja Kelwin / Hubert „Morgot” Stasiuk / start przy Punkcie Info / Dla średniozaawansowanych / 18+ / Zapisy



STREFA GIER / HOL

- 12:00-21:00 – Przyjdź i pograj w planszówki!



(DO)WOLNE RPGi / HOL 1 PIĘTRO

- 14:00-21:00 – Znajdź ekipę do sesji RPG! Szukasz graczy? Zgłoś swoją sesję w Punkcie Info. Chcesz zagrać? Dopisz się do stolika.