Kultura i tradycja mniejszości. Przed nami Wielokulturowy Lublin

Początek lipca w Lublinie przebiegnie pod hasłem wielokulturowości. W najbliższy piątek o godz. 20.30 w rocznicę podpisania Unii Lubelskiej, zabrzmi w Wirydarzu muzyka Karaimów — najmniej licznej mniejszości etnicznej w Polsce. Na scenie pojawią się Karolina Cicha i Spółka, czyli specjaliści w odkrywaniu dźwiękowego i tekstowego bogactwa kultur mniejszości.



Karolina Cicha jest kompozytorką, wokalistką i multiinstrumentalistka, rozpoznawalna dzięki oryginalnej technice gry na kilku instrumentach jednocześnie. Jej ubiegłoroczny album "Tany" był nominowany do Fryderyków. Podczas koncertu przywołującego muzykę Karaimów, która czerpie inspiracje z litewskich i krymskich tradycji muzycznych, artystce będzie towarzyszyć zespół w składzie: Patrycja Betley – perkusjonalia, Mateusz Szemraj – cymbały, saz, oud, kantele, Karolina Matuszkiewicz – kemancze, skrzypce, śpiew oraz gościnnie: Michał Kuliczenko – śpiew.



W sobotę o tej samej porze zostanie zorganizowany specjalny koncert jubileuszowy Atanasa Valkova. Pochodzący z Lublina kompozytor i pianista zaprezentuje mieszankę muzyki etnicznej i jazzowej. Będzie można usłyszeć brzmienia Bałkanów i Orientu. W koncercie udział wezmą również Jacek Mazurkiewicz i Jan C. Michalec.



To jednak nie jedyne sobotnie atrakcje. O godz. 21.30 DJ Uszy Duszy zaprosi na after party. EsTropical to połączenie muzyki tropikalnej i orientalnej, selekcja afro, latin, asian i world music, której spoiwem są soul, funk dub i disco.



- W specjalnie przygotowanych sektorach w przestrzeni Wirydarza Centrum Kultury będziecie mogli zapomnieć się we własnej tanecznej improwizacji, która, mamy nadzieję, stanie się Waszą naturalną odpowiedzią na "dźwiękowy impuls do tańca" - zachęcają organizatorzy.



W tym roku po pandemicznej przerwie powróci także Autobus Wielokulturowy, który w sobotę oraz niedzielę będzie przez sześć godzin przemierzał miasto. Liczba miejsc w autobusie jest ograniczona, ale ci, którym uda się zarezerwować przejazd, będą mogli odwiedzić m.in. Cerkiew Greckokatolicką, Centrum Kultury Islamu, synagogę w Jeszywas Chachmej czy Dom Sióstr Białych.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na przejazdy autobusem obowiązują zapisy Zapisy w kasie Centrum Kultury w Lublinie oraz mailowo: dek.cklublin@gmail.com.



Program:



1 lipca:

- godz. 20.30 - Karaimska Mapa Muzyczna - Karolina Cicha i Spółka



2 lipca:

- godz. 10-17 - AUTOBUS Wielokulturowy

- godz. 20.30 - EtnoDusza - Atanas Valkov i goście

- godz. 21.30 - EsTropical After Party - DJ Uszy Duszy



3 lipca:

- godz. 10-17 - AUTOBUS Wielokulturowy