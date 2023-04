Przed nami lubelska odsłona Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA

O!PLA to niezależna, oddolna inicjatywa, pozwalająca twórcom animacji dotrzeć do widzów. To właśnie widzowie pełnią rolę jury i oceniają prezentowane w konkursach filmy. W Lublinie odbędą się pokazy dwóch kategorii filmów animowanych biorących udział w konkursie głównym O!PLA 2023.



W piątek, 14 kwietnia o godz. 18, będzie można zobaczyć produkcje studentów uczelni artystycznych i filmowych. Będą to m.in. "Fanatikum" Dominika Kotlarza, "Ja i Ja" Adeli Górnej, "Oczniak" Małgorzaty Wowczak czy "Z innej ziemi" Damiana Tchórzewskiego - reprezentującego UMCS w Lublinie.



Kategoria producencka zostanie zaprezentowana 21 kwietnia o tej samej porze. Zobaczymy m.in. "3 geNERRACJE" Pauliny Ziółkowskiej, "Figury niemożliwe i inne historie I" Marty Pajek i "Twierdzę" Sławka Zalewskiego.



Ponadto Centrum Kultury w ramach Kina Sztuczka zaprosi także na pokazy bloków dla dzieci 3+ i 6+. Odbędą się one w sobotę odpowiednio o godz. 10 oraz 10.40 i 12.15.



Wstęp: 5 zł.