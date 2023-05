Spektakle z całego kraju w Chatce Żaka. Zbliża się Ogólnopolski Festiwal Studencka Wiosna Teatralna

Hasłem tegorocznej edycji festiwalu są "Próby". Jak przekonują organizatorzy - szerokie spektrum semantyczne tego terminu otwiera drogę do wielości skojarzeń i pozostawia dużą swobodę interpretacyjną.



Do udziału w konkursie zaproszono amatorskie grupy teatralne z całej Polski. Spośród zgłoszeń jury wyłoniło 8 prezentacji. Ostatecznie w festiwalu udział wezmą formacje m.in. z Białegostoku, Gdańska, Krakowa czy Siedlec. Lublin reprezentować będą Teatr ITP ze spektaklem "Szklana menażeria" oraz FrąkałArt z przedstawieniem "Dylematy".



Studencka Wiosna Teatralna odbywała się w Lublinie w latach 1966–1974 i swojego czasu była jednym z najważniejszych w kraju festiwalu dla młodych twórców teatralnych. Przed rokiem Chatka Żaka zdecydowała się reaktywować inicjatywę.



Od 25 do 27 maja w Chatce Żaka będzie można oglądać konkursowe spektakle, ale także wziąć udział w wydarzeniach dodatkowych: warsztatach czy spotkaniach. Na finał festiwalu, w sobotę o godz. 18.30 będzie można zobaczyć mistrzowski spektakl Musicalu Cyrkowego Chatki Żaka "Nana na nana".



- Cieszymy się, że możemy tworzyć kreatywną przestrzeń, w której młodzi ludzie rozwijają swoje artystyczne skrzydła. Zwłaszcza tu, w Lublinie – Europejskiej Stolicy Młodzieży. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników teatru na ten wyjątkowy festiwal! – mówi Izabela Pastuszko, Dyrektorka Chatki Żaka.



Program festiwalu:



25 maja – czwartek

- 15:30 – 16:00 – Oficjalne rozpoczęcie festiwalu

- 16:00 – 17:00 – Spektakl I – Rusałki / Teatr Imperialny /Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Lublin | Sala Widowiskowa

- 17:00 – 17:30 – Przerwa

- 17:30 – 18:30 – Spektakl II – Popiół / Teatr Entheos / Uniwersytet Jagielloński/ Kraków | Mała Sala Widowiskowa

- 18:30 – 19:00 – Przerwa

- 19:00 – 20:00 – Spektakl III – Szymborska: kolaż / Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego "Alternator" / Uniwersytet Gdański/ Gdańsk | Sala Widowiskowa

- 20:00 – 22:00 – Omówienie spektakli



26 maja – piątek

- 10:00 – 13:00 – Warsztaty teatralne

- 13:00 – 14:00 – Przerwa obiadowa

- 14:00 – 15:00 – Spektakl IV – Dylematy / FrąkałArt / Lublin | Mała Sala Widowiskowa

- 15:00 – 15:30 – Przerwa

- 15:30 – 16:30 – Spektakl V – Balladyna 68 / Teatr Kurtyna / Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie/ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/ Kraków | Sala Widowiskowa

- 16:30 – 17:00 – Przerwa

- 17:00 – 18:00 – Spektakl VI – Pastrana/ Studencki Teatr Chwila / Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach/ Siedlce | Mała Sala Widowiskowa

- 18:00 – 18:30 – Przerwa

- 18:30 – 19:30 – Spektakl VII – Ananke: przeznaczenie / Teatr bez Nazwy/ Uniwersyteckie Centrum Kultury w Białymstoku /Uniwersytet w Białymstoku / Białystok | Sala Widowiskowa

- 19:30 – 21:30 – Omówienie spektakli



27 maja – sobota

- 10:00 – 13:00 – Warsztaty teatralne

- 13:00 – 14:00 – Przerwa obiadowa

- 14:00 – 15:00 – Spektakl VIII – Szklana menażeria/ Teatr ITP / Katolicki Uniwersytet Lubelski / Lublin | Mała Sala Widowiskowa

- 15:00 – 15:30 – Omówienie VIII spektaklu

- 15:30 – 18:00 – Przerwa (obrady jury)

- 18:00 – 18:30 – Ogłoszenie werdyktu jury Sala Widowiskowa

- 18:30 – 19:30 – Spektakl mistrzowski Musicalu Cyrkowego Chatki Żaka ”Nana na nana” Sala Widowiskowa