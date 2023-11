Tydzień filmowych atrakcji w Centrum Kultury. Startuje 17. Lubelski Festiwal Filmowy

"Wspólnota" to hasło tegorocznej edycji festiwalu. - Wierzymy, że dzięki współpracy możemy rozwijać nasze otoczenie. Kino jest dla nas przestrzenią spotkania i możliwością spojrzenia na świat z wielu perspektyw - tłumaczą organizatorzy wydarzenia.



Na potężny program tegorocznej edycji festiwalu złoży się blisko 160 filmów. Produkcje zostaną zaprezentowane w 9 sekcjach konkursowych, 17 blokach tematycznych i serii pokazów specjalnych. Na całość złożą się filmy aktorskie, dokumentalne, animowane, produkcje długo- i krótkometrażowe, a także produkcje eksperymentalne.



W tym roku filmy pełnometrażowe zobaczymy w konkursie "Fokus: Storytelling". O statuetkę Złotego Mrówkojada powalczą bardzo zróżnicowane tytuły, m.in. głośne "Chleb i sól" Damiana Kocura czy"Roving Woman" Michała Chmielewskiego. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane zostaną filmy "Warchlak" Miguela Sáncheza Garcii, "Dwoje pierwszych" Balázsa Szövényi-Luxa, "Bezdzietna wioska" Rezy Jamaliego oraz "Zimowy blues" Taza Narimanidzego.



Festiwalowe produkcje będzie można oglądać od 17 do 25 listopada w siedzibie Centrum Kultury w Lublinie. Projekcje, podzielone na bloki tematyczne, realizowane będą codziennie. W tym roku laureatów festiwalu wyłoni jury w składzie: Mateusz Demski (dziennikarz i krytyk filmowy, absolwent krakowskiego filmoznawstwa), Grzegorz Jaroszuk (reżyser i scenarzysta) oraz Magdalena Wilk (scenarzystka filmowa, telewizyjna i radiowa). Ogłoszenie laureatów nastąpi 25 listopada o godz. 20.



Lubelski Festiwal Filmowy to jednak nie tylko kino. Tradycyjnie program festiwalu wzbogacą warsztaty i wydarzenia towarzyszące. - W tym roku przygotowaliśmy m.in. warsztaty "Invisible Animals" z Márią Bačovą, podczas których odwiedzimy różne zakątki świata i poznamy historie kilkunastu zagrożonych gatunków zwierząt - zapowiadają organizatorzy.



Jednym z dodatkowych wydarzeń będą spotkania "Lublin Media Meetings", podczas których odbędą się dyskusje na temat przyszłości lubelskich inicjatyw filmowych w kontekście wykorzystania potencjału skumulowanego podczas dzierżenia przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku.



Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się m.in. filmowe konkursy, występy teatralne, czy filmowa dyskoteka. Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej festiwalu TUTAJ.



Wstęp na większość pokazów festiwalowych jest wolny. Biletowane będą pokazy konkursowe krótkich (10 zł) oraz pełnych metraży (12 zł). Dostępne są również karnety na wszystkie pokazy festiwalu w cenie 50 zł.