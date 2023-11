W Chatce Żaka będzie się można przenieść do lat 80.

Po kolorowych latach 60. i 70., dominujących w poprzednich edycjach festiwalu, przyszedł czas na kulturę lat 80. ubiegłego wieku. W programie znalazło się wiele ciekawych wydarzeń. Nie zabraknie dobrej muzyki, energicznego tańca, retro kina, ani kolorowych strojów.



Pierwszego dnia festiwalu będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach makijażu oraz fotografii dokumentalnej. Nie zabraknie ciekawych prelekcji tematycznych i szansy na integrację, chociażby przy grach planszowych z epoki. Ozdobą pierwszego dnia festiwalu będzie zaplanowany na godz. 19.30 pokaz mody połączony z występem tanecznym. Piątkowe atrakcje zwieńczy rozpoczynająca się o godz. 20 impreza klubowa, którą poprowadzi DJ Qsto.



Z kolei w sobotę organizatorzy zaproszą m.in. na projekcje filmowe, warsztaty tańca i mody, a także sesje RPG. Festiwal zakończy się o godz. 19.15 koncertem zespołu Latające Ośmiornice.



Program:



Piątek, 17 listopada:

- 16:00 - 16:45 - Kalejdoskop'80 - prelekcja poświęcona ósmej dekadzie - Mała Sala Widowiskowa

- 16.00–18.00 Neon up! – warsztaty makijażu - Sala 0.8, przy Sali Widowiskowej

- 17.30–19.30 Analogowe osiemdziesiąte – Gry / zabawy / planszówki - Hol Główny

- 17.30–20.00 Retro Reportaż – Warsztaty fotografii dokumentalnej - Przestrzeń Kultury Studenckiej

- 19.30–20.00 Call on me – pokaz mody połączony z występem tanecznym - Mała Sala Widowiskowa

- 20.00–22.00 Klubówka – impreza z DJ Qsto - Mała Sala Widowiskowa



Sobota, 18 listopada:

- 15.00–17.00 Kino retro – projekcja filmowa - Mała Sala Widowiskowa

- 15.00–18.00 Electro Elegance ’80 – sesja RPG - Sala Ciszy

- 15.00–19.00 W cieniu świateł – sesja LARP - Chatka Cafe

- 15.30–17.30 Przerób to! – warsztaty mody kreatywnej - Pracownia artystyczna

- 16.00–17.45 Analogowe osiemdziesiąte – Gry / zabawy / planszówki - Hol Główny

- 17.45–19.00 Beat it! – warsztaty tańca - Białe foyer

- 19.15–20.30 Koncert zespołu Latające Ośmiornice - Mała Sala Widowiskowa



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.