W Lublinie będzie nowy festiwal. Bo wszystkich łączy opowieść

– Młodzież i dzieci z Lublina czytają. I to nie tylko lektury – przekonuje Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina do spraw oświaty i wychowania. – Nie rozpoczynamy więc nowego rejsu, który miałby pokazać młodzieży coś o czym kompletnie zapomnieli. Wręcz przeciwnie, będziemy bazować na tym co już jest.

Motto nowego międzynarodowego projektu Book=Life organizowanego przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN brzmi: „Książki i ludzie są różni. To, co nas łączy, to opowieść”.

– Co dają książki? Każdemu coś innego. Emocje, wiedzę, pomysły, tożsamość – wylicza Alina Januszczyk z Domu Słów, główna koordynatorka projektu. – Książka to życie. Z takiego założenia wyszłyśmy przygotowując ten projekt. Będziemy opowiadać o relacji literatury i życia. Spotkamy się na międzynarodowej konferencji, wystawach, festiwalu.

Zaplanowanych na przyszły rok działań jest osiem. Miast uczestniczących w projekcie: trzy – obok Lublina to także Lwów i niemiecki Münster. Także trzy są źródła finansowania (środki unijne w ramach działania Kreatywna Europa, grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dotacja z Urzędu Miasta Lublin).

– W dużej mierze nasze działania dedykujemy dzieciom i młodym ludziom – przyznaje Alina Januszczyk. Jak tłumaczy, powstał już Think Tank na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przez Literaturę. – By rozmawiać o tym jak książki wpływają na dzieci, na ich emocje. Są w nim pisarze, krytycy, ilustratorzy, bibliotekarze, psychologowie, dziennikarze. Z Polski, Niemiec, Ukrainy.

W realizacji jest też artystyczny projekt badawczy „Książki bez granic”.

– Pytamy ludzi o najważniejszą książkę w ich życiu. Mamy ambicje zapytać o to dwieście osób – tłumaczy koordynatorka. – Powstanie wizualna opowieść o tym, co ludzie czytają.

W czerwcu w Lublinie jedno z głównych wydarzeń projektu – Międzynarodowy Festiwal Literacki ALFABET. Jak podkreślają organizatorzy – dedykowany, ale też budowany razem z dziećmi

– Zaczynamy od litery A. A jak Andersen i akceptacja – mówi Alina Januszczyk. – W programie m.in. minitargi książki, spotkania z autorami, wędrowne przestrzenie teatralne, instalacje artystyczne w przestrzeni miasta, warsztaty, koncerty.

Januszczyk zaprasza też na cykl warsztatów. Będą dotyczyć emocji: – Jaką rolę w odczuwaniu emocji mają książki. Dorośli też muszą uwierzyć, że książki mają moc.

We wszystkich miastach partnerskich pojawią się instalacje „Książka jako pierwsza pomoc”. W Lublinie, Lwowie i Münster zostaną przeprowadzone akcje promujące czytelnictwo. Będzie jeżdżący po mieście literacki autobus i wpisywanie literatury w miejskie mury.

Podsumowaniem wszystkich działań ma być międzynarodowa konferencja w Münster.

Więcej informacji na temat projektu na facebokowym profilu Book Life Projekt. Wkrótce ma powstać strona internetowa.