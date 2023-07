Potańcówka w Berecie

Przegląd minikoparek, które kopią na głębokość większą niż 4 metry

Minikoparki to niewielkie maszyny o wielkich możliwościach. Z powodzeniem można wykorzystywać je podczas drobnych prac ziemnych, a jednocześnie docierać do trudno dostępnych przestrzeni, do których nie są w stanie dotrzeć inne urządzenia. Często jednak ich głębokość kopania nie przekracza 2 3 m, a w niektórych przypadkach to zdecydowanie nie wystarcza. Szukasz bardziej zaawansowanej minikoparki, która kopie na głębokość powyżej 4 m? Oto przegląd tego typu modeli.