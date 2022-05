Bitwa na poezję w Dosłownej

Organizowany przez Centrum Kultury i Księgarnię Dosłowną slam poetyczny do rywalizacja łącząca poezję i performance. To konkurs dla poetów amatorów, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość i oddać się w ręce publiczności.



Każdy uczestnik będzie miał 3 minuty na prezentację. Można przedstawić kilka utworów, jeżeli mieszczą się one we wskazanym czasie.



Zgłoszenia do udziału przyjmowane są za pośednictwem e-mail: slam.poetycki00@gmail.com. Trzech najlepszych uczestników wydarzenia przejdzie do finału.