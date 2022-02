FoodFeelsGood. W marcu w Lublinie startuje Restaurant Week

Celem festiwalu jest promocja niezależnej polskiej sceny restauracyjnej. Goście wydarzenia będą mogli w wybranej restauracji spróbować 3-daniowego posiłku w cenie 59 zł. To świetna okazja na odkrycie zupełnie nowych smaków, ale też poznawanie nowych miejsc na kulinarnej mapie kraju. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem #FoodFeelsGood.



- Tegoroczna edycja festiwalu dedykowana jest dbaniu o siebie i swoich najbliższych oraz generowaniu dobrych emocji poprzez jedzenie. Razem z najlepszymi restauracjami w kraju mówimy: okaż sobie, że się kochasz, zadbaj o siebie i daj się ugościć z bliskimi w najlepszych restauracjach! – twierdzi współorganizatorka festiwalu, Ewa Pawella.



W Festiwalu weźmie udział blisko 400 najlepszych restauracji w całej Polsce. Do akcji włączy się ponad 20 lokali z Lublina. Każdy z nich w dniach 23 marca - 10 kwietnia będzie oferować specjalne festiwalowe menu składające się z przystawki, dania głównego i deseru, które będzie dostępne w specjalnej festiwalowej cenie 59 zł. Na gości czekać będą także prezenty.



W ofercie festiwalowej tradycyjnie dostępne będą dania wegetariańskie i wegańskie, mięsne i rybne.



Rezerwacji można dokonywać na stronie www.restaurantweek.pl oraz w aplikacji.



Wszystkie restauracje z Lublina, które wezmą udział w festiwalu: Perłowa Pijalnia Piwa, Sueño, 2PI ER, Musi Sushi Resto Bar, NIEZNANA. by IBB Grand Hotel Lublinianka, Niebo i Las – Łubinowe Wzgórze (Nałęczów), Dwór Choiny, The Olive – Hotel Ilan, Małe Indie, 16 Stołów, Kulturalna – Hotel Arche, Insomnia, Legendy Miasta, Bianco – Hotel Luxor, Shani Jani, Od Kuchni, Niepospolita, Za Kulisami, Ansaldo – LubHotel, Loco Taco, MOJO Kuchnia & Przyjaciele, Central Park Family Restaurant, Hotel Mercure.