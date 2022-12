Grudniowe warsztaty dla dzieci w Galerii Labirynt

Harmonogram na grudzień:



3.12, godz. 13.00 Warsztaty po królewsku | warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3–6 lat | PL + UA



Opis zajęć: Czy kiedyś wyobrażaliście sobie, że jesteście królem/królową? Jaką mielibyście supermoc? W jakich sytuacjach byście jej używali? Podczas warsztatów poznacie pewnego króla, który zmienił cały świat. Jego losy będą zachętą do przeżycia twórczej przygody, w której to Wy zostaniecie królami i królowymi.



Prowadzenie: Michał Rachwalski, edukator Galerii Labirynt



10.12, godz. 13.00 (Nie taki) poważny pomnik | warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 7–12 lat | PL + UA



Uczestnicy przyjrzą się lubelskim pomnikom i najciekawszym współczesnym propozycjom z całego świata. Zastanowią się, co chcieliby upamiętnić i dlaczego. Uczestnicy stworzą własny pomnik, który zabiorą do domu.



Prowadzenie: Paulina Mazurek, edukatorka Galerii Labirynt



17.12, godz. 13.00 Rosnąca Sztuka | warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–8 lat | PL + UA



Podczas spotkania punktem wyjścia twórczych aktywności są wybrane prace artystów i artystek, którzy w swojej twórczości używają naturalnych materiałów. Uczestnicy będą inspirować się sztuką i naturą, kosmosem, wiatrem, przyrodą i skarbami znalezionymi na dworze. W części plastycznej dzieci tworzą własne, nietypowe instalacje lub obiekty z naturalnych tworzyw. W warsztatach dzieci uczestniczą razem z rodzicami.



Prowadzenie: Anna Śmierzchalska, edukatorka Galerii Labirynt



Na warsztaty obowiązują zapisy internetowe poprzez formularz zgłoszeniowy. Potrzebne materiały zapewnia Galeria Labirynt. Bilet: 4 zł/dziecko; opiekunom/opiekunkom dzieci uczestniczących w zajęciach, a także osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom uchodźczym przysługują bilety bezpłatne. Spotkania są prowadzone w języku polskim, Galeria zapewnia tłumaczenie na język ukraiński.