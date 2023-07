Kolejne zajęcia na Centralnym Placu Zabaw

Pierwsza weekendowa propozycja już w piątek o godz. 17. Chętni będą mogli zrobić własne torby origami w ramach zajęć prowadzonych przez Magdalenę Rukasz. Wstęp wolny, jednak obowiązują zapisy pod adresem mailowym: cpz@ck.lublin.pl.



Kolejne zajęcia zaplanowano na niedzielę. O godz. 11 w Wirydarzu odbędą się warsztaty medialne "Studio 12". Będzie można poznać tajniki realizacji wywiadów oraz nagrywania krótkich form promocyjnych. To również spotkanie z ciekawym gościem zaproszonym przez organizatorów. Na te zajęcia również należy się zapisać.



We wtorek, 1 sierpnia, o godz. 17 organizatorzy zaproszą na spotkanie z Karuzelą Sztuki. Zajęcia składają się z części ruchowej, relaksacyjnej, zawierają elementy storytellingu, pracy z dźwiękiem, obrazem i tekstem oraz część manualno-twórczą. Zapisy pod adresem mailowym: karuzela.sztuki@op.pl.



2 sierpnia propozycja dla wielbicieli gier bez prądu. Fundacja Strefa Dorastania zaprosi wszystkich chętnych do wspólnej zabawy w popularne gry: od sudoku, przez państwa-miasta po kółko i krzyżyk. Start o godz. 17.



Wreszcie w czwartek, 3 sierpnia, odbędą się animacje i warsztaty dla dzieci zaplanowane na godz. 11 i 14. Z kolei o godz. 17 odbędą się kolejne warsztaty składania origami. Tym razem uczestnicy złożą własne organizery na biurko. Zapisy: cpz@ck.lublin.pl.