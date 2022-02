Komiksiary: spotkanie z Marią Lengren w DDK Czuby Południowe

Maria Lengren jest współwłaścicielką i redaktorką naczelną wydawnictwa Planeta Komiksów. Na co dzień także pisze o komiksie, popkulturze i dawnych wizjach przyszłości, która nigdy się nie wydarzyła.

W Lublinie Lengren opowie rynku komiksowym w Polsce, swoich pasjach i planach. Prowadzący spotkanie Grzegorz J. Nowicki zapyta m.in. o to, czy trudno jest wydawać komiksy w Polsce. Maria Lengren jest także wokalistką i prowadzi działalność muzyczną, spotkanie w Lublinie będzie więc okazją do zapytania o to, jak łączyć ze sobą wiele pasji.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.