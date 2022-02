"KRYZA" ma już 50 lat. Jubileusz Koła PTTK

"KRYZA" to jedno z kilkunastu kół i klubów działających w miejskim oddziale PTTK w Lublinie. Powstało 18 lutego 1971 roku, jako Zakładowe Koło PTTK przy Lubelskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych INSTAL w Lublinie. W tym czasie przewinęło się przez nie ok. 300 członków. Głównie z Lublina, ale wśród byli i są obecnie także osoby spoza kraju, np. z Wielkiej Brytanii czy Belgii.



Aktualnie "KRYZA" liczy 74 członków i jest największym Kołem PTTK w całym województwie. - To pasjonaci turystyki i krajoznawstwa, społecznicy propagujący poznawanie naszego regionu, naszego kraju, jego urody, ciekawych zabytków, piękna przyrody - podkreślają organizatorzy jubileuszu.



Warto dodać, że na co dzień "KRYZA" organizuje liczne rajdy piesze i wycieczki po Lubelszczyźnie. Uczestnicy takich wypraw mają okazję poznawać fascynującą historię regionu.



Faktycznie Złoty Jubileusz Koła przypadł na 2021 rok, jednak obchody przeniesiono z uwagi na pandemię. Podczas nadchodzącej uroczystości nastąpi uhonorowanie zasłużonych członków. Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie spotkania Zarządu i członków Koła PTTK "KRYZA", Zarządu i członków Oddziału Miejskiego PTTK oraz zaproszonych gości.



- Spotkanie połączone będzie z wystąpieniami wspomnieniowymi, ubarwionymi pokazem fotografii i filmów z imprez turystycznych organizowanych przez "KRYZĘ" - dodają organizatorzy wydarzenia.



Nie zabraknie także dodatkowych atrakcji: wspólne śpiewanie, tańce, konkursy tematyczne czy prezentacje dotyczące historii Koła.