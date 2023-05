Legendy amerykańskiego graffiti w Lublinie

Wydarzenie jest kulminacją projektu, który Brain Damage oraz Museum Of Graffiti z Miami realizowało przez ostatnie 4 lata - Fuzz One: "Gods of Graffiti".



Fuzz One (Vincent Fedorchak) to jeden z najsłynniejszych i najaktywniejszych writerów w historii nowojorskiego graffiti, tworzący od 1970 roku. Artysta przyjedzie do Lublina na premierę swojej książki wraz z inną legendą z Nowego Jorku - Alanem Ketem.



Jak przekonuje współredaktor książki, Cezary Hunkiewicz, jest to barwna opowieść o ludziach i klimacie świata writerów w latach 70. i 80. - Na swój sposób to pozycja unikalna, i nie boję się powiedzieć, jedna z najoryginalniejszych w temacie pociągowego graffiti i jego historii - dodaje Hunkiewicz.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.