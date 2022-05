Nabór do konkursu "Śpiewamy marzenia"

0 A A

(fot. materiały prasowe)

Centrum Spotkania Kultur zaprasza dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia do udziału w konkursie wokalnym "Śpiewamy marzenia". Zgłaszać się można do 25 maja.

