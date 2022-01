Rodzinne warsztaty w Galerii Labirynt

Zajęcia poświęcone będą improwizacji. Do zabawy ze sztuką wykorzystane zostaną specjalne aplikacje.



- Korzystając z aplikacji, zajmiemy się tematem narracji i improwizacji. Podczas warsztatów będziemy bawić się wystawą – zrobimy zdjęcia eksponowanym dziełom, a następnie wydrukujemy je po to, aby móc modyfikować i ponownie wprowadzać do aplikacji jako twórcze kompozycje - opowiadają organizatorzy.



Zajęcia poprowadzi artysta Paul Wiersbinski, rezydent programu Improvisa. Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie własnych smartfonów z dostępem do internetu. Pozostałe materiały zapewnia Galeria Labirynt.



Wstęp wolny. Zapisy prowadzone poprzez formularz online na stronie instytucji.