Silne kobiety i wyjątkowe artystki - niezwykły weekend w Warsztatach Kultury

Na początek - film. W piątek o godz. 18 instytucja zaprezentuje filmy krótkometrażowe konkursu "Let's Start The Revolution" odbywającego się w ramach Demakijażu – Festiwalu Kina Kobiet. Po projekcji odbędzie się dyskusja na temat współczesnego oblicza przemocy i sposobów jej prewencji z udziałem Moniki Sokołowskiej i Joanny Różniak.



W sobotę na godz. 11 zaplanowano spotkanie z Ewą Solarz – historyczką sztuki. Podczas prelekcji autorka opowie o silnych kobietach w świecie sztuki i przedstawi ich wyjątkowe historie. Mowa o takich artystkach, jak Katarzyna Kobro, Zofia Rydet, Magdalena Abakanowicz czy Zofia Stryjeńska.



- Przyjdź z przyjaciółką i spędźcie wspólnie niezapomniany czas ze sztuką! - zachęcają organizatorzy.



W sobotnie popołudnie o godz. 16 w siedzibie instytucji odbędą się warsztaty poświęcone językowi inkluzyjnemu. Jak mówić o uchodźstwie? Czym są neutratywy? Na co zwrócić uwagę, gdy mówimy o niepełnosprawności? Czy język może zmieniać rzeczywistość? To pytania, na które odpowiedzą twórcy zajęć. Uczestnicy porozmawiają o tym, w jaki sposób to, jak się komunikujemy, może sprzyjać zapobieganiu dyskryminacji i tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy aktywistycznej.



Ostatnim wydarzeniem tego weekendu będzie kolejne spotkanie z Ewą Solarz, tym razem w ramach zajęć pod hasłem "Projektowanie Sprawiedliwości". W niedzielę o godz. 11 uczestniczki zajęć zobaczą polskie i światowe przykłady plakatów aktywistów walczących o sprawiedliwość, a następnie przeanalizują ich przekaz, formę i cel.



Dwa weekendowe spotkania z Ewą Solarz dedykowane są dziewczynom i kobietom w wieku 13-24 lata. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy online. Z kolei chętni wziąć udział w sobotnich warsztatach dotyczących języka inkluzyjnego, proszeni są o kontakt pod adresem mailowym: jolanta.prochowicz@gmail.com.