Spotkanie podróżnicze w Centrum Kultury

Tematem spotkania będzie podróżowanie na Pogorii, czyli drugim co do wielkości polskim żaglowcu. To na jego pokładzie powstała słynna Szkoła Pod Żaglami, która uczy młodych ludzi pokory, ale i miłości do morza.



Gościem spotkania w Lublinie będzie oficer STS Pogoria, Magdalena Dudek, która od kilku lat spędza prawie 100 dni w roku na morzu.



Nie zabraknie zapierających dech w piersiach widoków, morskich opowieści i spojrzenia na znane miejsca z innej perspektywy.



Wstęp na spotkanie kosztuje 10 i 12 zł.