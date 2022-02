Stand-up "Moja konkubina" w Kaziku

Marin Zbigniew Wojciech to komik, który ma na swoim koncie ponad 1500 występów w całym kraju, także na antenie stacji telewizyjnych i w Internecie. Jego występy na YouTube mają ponad 4 miliony wyświetleń.



Jego najnowszy program, "Moja konkubina", to opowieść o walce płci i damsko-męskich relacjach, która równie dobrze trafia do mężczyzn, jak i do kobiet.



Bilety na wydarzenie kosztują 39 zł. Wejściówki są dostępne na platformie kupbilecik.pl.