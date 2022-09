"Terytoria obrazu i słów" - nowy projekt Domu Kuncewiczów rozpocznie się zjazdem absolwentów

Irena Lorentowicz (1908–1985) była malarką, scenografką i nauczycielką, a także bliską przyjaciółką Marii i Jerzego Kuncewiczów. Lorentowicz była czynną uczestniczką plenerów malarskich w Kazimierzu Dolnym i nieodłączną towarzyszką wakacji wypraw wakacyjnych Marii Kuncewiczowej. W dziedzinie scenografii sławę przyniosła jej wygrana w konkursie na oprawę realizacji scenicznej "Harnasiów". Odnosiła liczne sukcesy artystyczne w kraju i zagranicą: we Francji oraz USA.



3 września w Domu Kuncewiczów odbędzie się zjazd absolwentów liceum, w którym uczyła Lorentowicz. - Podzielą się wspomnieniami o szkole i ukochanej nauczycielce, która zajmowała się nie tylko edukacją, ale kształtowała estetyczne postawy swoich uczniów. Wysiłek Ireny Lorentowicz zaowocował m.in. tym, że prawie wszyscy jej podopieczni ukończyli studia wyższe, pracowali w branży teatralnej i filmowej, a wielu z nich do dziś czynnie zajmuje się sztuką - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



W sobotę nastąpi również otwarcie wystawy "Irena Lorentowicz – Mena z Kazimierza", która będzie czynna we wnętrzach Domu Kuncewiczów do końca października. Ekspozycja przybliży dorobek scenograficzny artystki.



W ramach projektu przewidziano także: warsztaty teatralne dla młodzieży z Białorusi, Polski i Ukrainy, uczącej się w kazimierskim Zespole Szkół im. Jana Koszczyc-Witkiewicza (6 i 7 września), przygotowanie i prezentację dwóch spektakli teatralnych, do których scenariusze przygotują uczniowie z Kazimierza (12-17 września i 1 października) oraz premierę wystawy wirtualnej prac Ireny Lorentowicz ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (po 18 września).