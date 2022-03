To będzie wyzwanie. Bieg Zielonych Sznurowadeł w Puławach

W tym roku Fundacja BezMiar zorganizuje Bieg Zielonych Sznurowadeł już po raz 8. Dla uczestników zostanie przygotowana trudna i wymagająca trasa, do której trzeba będzie się dobrze przygotować. To aż 21 kilometrów prowadzących przez lasy, łąki i wąwozy.



Biuro zawodów zostanie otwarte już o godz. 8 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Zabłockiego, skąd wystartuje półmaraton.



Każdego roku podczas biegu prowadzona jest akcja charytatywna. Tym razem organizatorzy będą wspierać małą Zuzię chorą na mucowiscydozę.



Zapisy do udziału w półmaratonie na stronie internetowej www.frslublin.pl.