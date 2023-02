Trwa nabór do 2. edycji Lubelskiej Wiosny. Nagrody za 100 tys. zł

Lubelska Wiosna to konkurs mający na celu promowanie i wpieranie młodych artystów poruszających się w obszarze szeroko pojętego malarstwa, skierowanym dla osób do 35. roku życia – absolwentów kierunków artystycznych.



Przed rokiem w Centrum Spotkania Kultur zorganizowano pierwszą edycję wydarzenia. Na konkurs wpłynęło około 1000 prac od niemal 300 uczestników!



W tym roku skład jury, które wyłoni laureatów, tworzą: Sławomir Toman – przewodniczący, Kinga Nowak, Zbigniew Rogalski, Marcin Zawicki oraz Mariusz Drzewiński. Nagrodzone prace będą wybierane spośród zakwalifikowanych do prezentacji na wystawie. Werdykty jury ogłoszone zostaną w dniu otwarcia wystawy - 31 marca o godz. 18 w Centrum Spotkania Kultur.



- Realizując projekt kładziemy nacisk na to, co najważniejsze, czyli profesjonalizm i wysoki poziom artystyczny wyłonionych w konkursie prac - podkreślają organizatorzy wydarzenia.



Szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: lubelskawiosna.spotkaniakultur.com.