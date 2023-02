twojachatka - nowa inicjatywa dla studentów

– W Chatce Żaka jesteśmy świadomi tego, że w okresie sesji egzaminacyjnej potrzebujecie bezpłatnych, dostosowanych do celów nauki przestrzeni. Z kolei czas przerwy od zajęć to idealna okazja do wykorzystania naszych miejsc, aby spotkać się ze znajomymi i odpocząć. Wkrótce odbędą się też u nas darmowe warsztaty umożliwiające Wam rozbudzenie ducha twórczego i nabycie nowych umiejętności! – podkreślają pomysłodawcy inicjatywy.



Oto, z jakich przestrzeni budynku można korzystać:

* Foyer przed Dużą Salą Widowiskową na parterze – to miejsce do pracy, nauki i nawiązywania znajomości;

* Sala Coworkingowa na I piętrze – tu odbywają się próby zespołów, grup oraz różnego rodzaju spotkania organizacyjne;

* Przestrzeń Kultury Studenckiej (I piętro) – tu spotykają się studentki i studenci UMCS w ramach różnych działań;

* Chatka Cafe na parterze jest strefą relaksu i spotkań towarzyskich.

Z kolei Strefa Relaksu i Sala Ciszy na II piętrze to miejsca idealne dla spragnionych spokoju.



Po dodatkowe informacje Chatka Żaka zaprasza na swoją stronę internetową oraz social mediów.