W Muzeum Wsi Lubelskiej powstała pracownia plastyczna. Pierwsze zajęcia za kilka dni

Pracownia plastyczna w skansenie to przestrzeń, gdzie tradycja inspiruje do twórczości. Miejsce otwarte na kreatywne spotkania i wymianę doświadczeń.



Realizowane w pracowni warsztaty będą czerpać ze źródła sztuki ludowej, odkrywając na nowo dawne wzornictwo i dając szansę na jego własną interpretację.



Pierwsze warsztaty odbędą się 27 listopada i 4 grudnia. Będą one inspirowane haftem krzczonowskim. Uczestnicy odwzorują przez aplikację filcem i haft krzyżykowy tradycyjny wzór z mankietu koszuli krzczonowskiej. Zajęcia dedykowane są dla osób dorosłych.



Z kolei 18 grudnia będzie można wziąć udział w warsztatach tworzenia ozdób choinkowych.



