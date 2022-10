Scena Poetycka w Bałaganie: Turniej Krótkiej Prozy

Scena Poetycka to projekt dedykowany wszystkim wielbicielom poezji. Tym, którzy kochają ją czytać i tym, którzy próbują swoich sił w pisaniu. Propozycja Funedacji Heuresis adresowana jest także do miłośników prozy. Zapoczątkowana we wrześniu tego roku inicjatywa podzielona została na trzy części. Druga odsłona projektu już 29 października.



Tym razem motywem przewodnim będzie proza. Wydarzenie wystartuje o godz. 18. Na inaugurację organizatorzy zaproszą na lubelską premierę drugiej książki Łukasza Barysa, laureata Paszportu Polityki. Na godz. 20 zaplanowano Turniej Krótkiej Prozy, czyli slam prozatorski. Wszyscy chętni dostaną 5 minut, by publicznie przeczytać swoje utwory. Finał przewidziano na godz. 22. W klubie Bałagan będzie można się pobawić przy dobrej muzyce podczas afterparty.



To jednak nie wszystko. Tydzień później organizatorzy zaproszą również na warsztaty flash fiction, które poprowadzi pisarz, slamer i specjalista od kreatywnego pisania: Maciej Tuora.



Szczegóły dotyczące zapisów na Turniej Krótkiej Prozy oraz warsztaty Macieja Tuora dostępne są na stronie facebookowej wydarzenia.