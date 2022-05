"Wajda na nowo". Wystawa plakatów Andrzeja Pągowskiego w CSK

Andrzej Pągowski poznał Andrzeja Wajdę w roku 1981 podczas pracy nad plakatem do filmu "Człowiek z żelaza" i od tamtej pory zrealizował plakaty do wielu jego produkcji. 30 lat później, w piątą rocznicę śmierci reżysera, Pągowski postanowił przygotować plakaty do wszystkich filmów Wajdy, począwszy od szkolnych etiud, po dokumenty i najgłośniejsze dzieła twórcy "Kanału". W procesie realizacji projektu pomagała żona reżysera, Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

- Powstało 60 nowych plakatów, z jednym wyjątkiem. Ulubiony plakat reżysera "Człowiek z żelaza" został tylko zaadaptowany z pierwotnego poziomu na format pionowy - podkreślają organizatorzy wystawy.

Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 7 sierpnia. Wstęp wolny.