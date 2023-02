Walentynkowa akcja w MBP. "Niech rozkwitnie miłość"

We wtorek, 14 lutego, w wyznaczonych lubelskich kwiaciarniach będzie można otrzymać książkę zapakowaną w szary papier z czerwonym serduszkiem i logo Biblioteki jako dodatek do zakupionych bukietów kwiatowych.



- Jakie tytuły przypadną w udziale osobom kupującym bukiety – to pozostanie niespodzianką. W tegorocznej edycji przeznaczone na akcję książki nie posiadają żadnej wskazówki, opisu czy sugestii dotyczącej zawartości paczuszki, ale można się spodziewać m.in. książek z literatury obyczajowej, romansu, kryminałów i sensacji - opowiadają pomysłodawcy inicjatywy.



Biblioteka zachęca również uczestników akcji do zrobienia sobie zdjęcia z prezentem oraz korzystania z hashtagu "#MBPwalentynki" w mediach społecznościowych.



Adresy kwiaciarni biorących udział w akcji dostępne są na stronie internetowej www.mbp.lublin.pl.



To jednak nie wszystko. Z okazji Walentynek w poszczególnych filiach lubelskiej biblioteki będą się odbywały dodatkowe wydarzenia dla dużych i małych.



Program:



Filia nr 9, ul. Krańcowa 106,

"Romans z biblioteką" - w prezencie dla zainteresowanych czytelników upominek książkowy oraz zakładka z sentencją walentynkową.



Filia nr 18, ul. Głęboka 8a,

"Zakochaj się w bibliotece" - czytelnik otrzyma wylosowaną książkę wraz z wypisaną w serduszku walentynkową sentencją.



Filia nr 23, ul. Prof. A. Gębali 6 (szpital)

"Walentynkowy motylek" - warsztaty plastyczne dla dzieci przebywających na oddziałach w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.



Biblio, Filia 32, ul. Szaserów 13-15

13 - 18 lutego - "Walentynkowy tydzień w Biblio” - zainteresowani mogą wybrać dla siebie książkowy prezent wyłącznie na podstawie... pierwszego zdania – cytatu z książki.

Specjalnie przygotowane i opakowane utwory beletrystyczne i popularnonaukowe będą czekały w Biblio do wyczerpania zapasów.



Filia nr 34, ul. Judyma 2a

„Bo serce nie jest sługą” - czytelnicy otrzymają walentynkowe zakładki z fragmentami utworów Wisławy Szymborskiej oraz Walentynkowy Biuletyn Informacyjny. Dwudziestu pierwszych czytelników zostanie obdarowanych książkami.



Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20,

"Stwórz nową parę książkowych zakochanych" – zabawa literacka, dodatkowo okazjonalne zakładki oraz słodkie niespodzianki.



Filia nr 38, ul. Relaksowa 25,

"Książka czy cukierek" – loteria. Losy będą opatrzone sentencjami miłosnymi. Na tych, którzy będą mieli więcej szczęścia w losowaniu, czeka książka, dla bardziej pechowych - cukierek i sentencja poetycka.



Filia nr 40, ul. Sławin 20

10 lutego (piątek), godz. 16.30 - „Retro” - warsztaty kartek walentynkowych dla dorosłych.