Wystawa: "Ceremoniał akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej"

Gdzie zamontować pompy ciepła w Lublinie?

W czasach, kiedy coraz częściej szuka się tanich i alternatywnych źródeł ogrzewania na przykład ciepłej wody użytkowej, montowane przez najlepszych fachowców, jak Velit pompy ciepła cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Trudno się dziwić, ponieważ mimo sporej inwestycji pompa ciepła znakomicie sprawdza się nie tylko latem, ale również zimą. Na rynku można znaleźć kilka różnych pomp ciepła, dających energię z odnawialnych źródeł energii. Wśród najpopularniejszych i najchętniej montowanych wymienia się powietrze pompy ciepła. Poza nimi są również gruntowe pompy ciepła, idealne do pozyskiwania energii elektrycznej do napędzania instalacji grzewczych. Co w takim razie warto wiedzieć o pompach ciepła i jak działa pompa ciepła? W tym temacie ważna jest też kwestia, gdzie zamontować pompy ciepła - w Lublinie oraz w innych dużych miastach Polski.