Wystawa dla wielbicieli zwierząt w Chatce Żaka

Lublin. Miasto podzieliło pieniądze na kulturę. W puli 1,5 mln złotych. Kto otrzymał dotacje

Miasto podzieliło kulturalne dotacje. Największe kwoty trafią do Chatki Żaka i na działania w szkołach, do towarzystwa muzycznego i performerów. Realizacja wszystkich planów organizatorów wymagała budżetu w wysokości niemal 4 milionów złotych. Pula realnego wsparcia to około półtora miliona złotych.