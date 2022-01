Wystawa Ewy Markiewicz-Adamczewskiej w Puławach

"HopWart_GorącyDizajn_&_Promenada_SiteSpecific" to projekt składający się z 10 kompozycji - 10 GeoForm, dla których inspiracją jest malarstwo Zenona Kononowicza, artysty związanego z Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem.



Tematem prac i zainteresowań twórczych Ewy Markiewicz-Adamczewskiej jest obrazowanie energii emocji. - W realizowanych pracach odwołuję się do archetypu, jakim jest forma Spirala. Dla metody obrazowania energii emocji, w której forma Spirala jest wyjściową formą w procesie tworzenia pochodnych jej obrazowi emoKształtów (spiraloPodobne kształty) stosuję nazwę "Metoda Emotapety", a "język" spiralopochodnych emoKształtów określam nazwą "MetaPlastEmo" (EmoShape SourceSpiral GraphLanguage) - twierdzi artystka.



Ekspozycji towarzyszyć będą warsztaty twórcze "Wzór-z-geoTaśmy", których uczestnikami będą dzieci biorące udział w cyklicznych zajęciach edukacyjnych tzw. "lekcjach galeryjnych". Wystawa będzie czynna do 4 lutego.