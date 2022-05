Wystawa "Other Space" w Brain Damage Gallery

Łukasz Cekas Berger jest absolwentem Wydziału Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artysta działa na różnych płaszczyznach: graffiti, mural, rzeźba, instalacja.

Jego nowa wystawa, "Other Space", to opowieść o dwóch rzeczywistościach - realnej i cyfrowej. Berger tworzy obiekt w przestrzeni cyfrowej, po czym z dbałością o najmniejszy szczegół przenosi go na płótno.

- Ten długotrwały i skomplikowany proces pozwala na zanurzenie się w akt twórczy. Każe skupić się na najmniejszym pikselu, który zostaje odwzorowany za pomocą ręcznie wycinanych szablonów i farby w sprayu - podkreślają organizatorzy.

Wstęp wolny.