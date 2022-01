"Z doskoku, lecz nie z przypadku". Wystawa w Creamy Cafe

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace Pawła Szalaka wykonane na przestrzeni ostatnich 10 lat. Robione głównie podczas podróży, ale także zwykłych spacerów po okolicy.



- Fotografia uliczna jest tą, którą najbardziej lubię. Sytuacje przyłapane w kadrze, na pozór nieciekawe, często absurdalne. Wymagające spostrzegawczości, refleksu i odwagi do podejścia blisko. Fotografią zajmuję się dokładnie tak, jaki nosi tytuł wystawa - z doskoku lecz nie przypadku - opowiada autor wystawy.



Paweł Szalak to urzędnik, meloman, kolekcjoner płyt winylowych, DJ w kolektywie Słabi Prezenterzy, muzyczny dyskutant, biegacz, fotograf.



Podczas zaplanowanego na 8 stycznia wernisażu kawiarni Creamy Cafe odbędzie się koncert projektu KURZ. Jak piszą organizatorzy - to skrzętnie skrywana w domowych pieleszach solowa, muzyczna twórczość Sławka "Księżyca" Księżniaka. Wykonawca przy użyciu gitary i efektów zabierze słuchaczy na psychodeliczno-dronowo-improwizowaną wycieczkę.



Wydarzenie w pełnym reżimie sanitarnym. Ekspozycja będzie czynna do 31 stycznia.