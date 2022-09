Zajęcia w puławskim Domu Chemika. Można się zapisywać

- Nasza oferta skierowana jest zarówno do młodszych jak i starszych. Chętni, aby poznać tajniki gry

na instrumentach, rozwijać się wokalno-muzycznie, plastycznie, teatralnie i tanecznie mogą zapisywać się na zajęcia poprzez portal Strefa Zajęć, mailowo oraz osobiście u instruktorów - zapraszają organizatorzy.



Szczególnie oferta zajęć teatralnych prezentuje się bogato. Chętni mogą dołączyć do grup: Teatr Sput2 (młodzież w wieku 14-19 lat), Teatr Lalek "Muchomor" (dzieci w wieku 10-12 lat), Teatr Mimów (młodzież i dorośli od 11 do 30 lat), Teatr "Agrafka" (dzieci w wieku 8-10 lat), Dziecięcy Teatrzyk "Figielek" (dzieci w wieku 6-7) oraz na zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku 5 lat.



Miłośnicy tańca mogą z kolei wybrać spośród trzech propozycji. Istnieje możliwość dołączenia do Zespołu Baletowego Etiuda (dla dzieci i dorosłych), ZPiT "Powiśle" im. Kazimiery Walczak "Mamci" (dzieci w wieku 5-7 lat) oraz do Studia Tańca Pokus (dzieci i młodzież od 7 lat).

W swoje szeregi dzieci od VI klasy podstawowej zaprasza także zespół wokalny (nie)sPOKojni. Z kolei dzieci, młodzież i dorośli mogą brać udział w zajęciach plastycznych.



Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zajęć dostępne są na stronie internetowej w zakładce Grupy artystyczne, na portalu StrefaZajec.pl lub pod numerem telefonu 81 458 67 14.