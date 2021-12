Zapisy na zajęcia taneczne w puławskim Domu Chemika

Mecz o wielką stawkę. Pszczółka Polski Cukier gra o awans w EuroCup z francuskim Tarbes GB

Koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zwalniają tempa i odliczają godziny do niezwykle ważnego spotkania. Dzisiaj zagrają we Francji z Tarbes GB, a stawką będzie awans do 1/8 finału europejskich pucharów