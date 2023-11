8. Ukraina! Festiwal Filmowy w Lublinie

W ramach lubelskiej edycji widzowie obejrzą nowe filmy fabularne i dokumentalne oraz najlepsze, nagradzane na festiwalach produkcje, które powstały w Ukrainie w ciągu ostatnich lat. Wśród nich m.in. nagrodzony Nagrodą Publiczności podczas głównej części festiwalu - "Luksemburg, Luksemburg" oraz wyróżnione "Kamień. Papier. Granat.". Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na film "Do you love me?" Tonii Noyabrovej.



- Jury doceniło reżyserkę za jej rozpiętość warsztatową oraz stworzenie bohaterek z krwi i kości: od komediowych wcieleń po poruszające portrety kobiet poszukujących miłości - tłumaczą.



Bilety na poszczególne seanse kosztują 12/15 zł.



Repertuar festiwalu:



Piątek / 1.12

- 19:00 DOM SŁOWO. NIEDOKOŃCZONA POWIEŚĆ



Sobota 2.12

- 15:00 KOZA NOSTRA. MAMA NADCHODZI

- 17:00 DO YOU LOVE ME?/

- 19:00 LUKSEMBURG, LUKSEMBURG



Niedziela 3.12

- 15:00 SZCZEDRYK

- 17:15 KAMIEŃ. PAPIER. GRANAT

- 19:00 ŻYWI