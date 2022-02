Oscarowy marzec z DKF "Bariera" w Chatce Żaka

W tym miesiącu w związku ze zbliżającą się galą wręczenia Oscarów w ramach DKF "Bariera" będzie można obejrzeć głośne i docenione filmy, które zdobyły także nominacje do tych prestiżowych statuetek. Wśród nich m.in. "Drive My Car", które już teraz może pochwalić się nagrodami z festiwalu w Cannes i zdobyciem Złotego Globa; "Córka" w reżyserii Maggie Gyllenhaal z trzema nominacjami do Oscara i "Przeżyć", które jako pierwszy film w historii otrzymał jednoczesne nominacje w kategoriach: film międzynarodowy, dokument i animacja.



- Te trzy filmy, na które chcemy w marcu zwrócić uwagę, łączy to, że wszystkie odwołują się do przeszłości swoich bohaterów. Starają się wyprowadzić ich na prostą z uwięzionych tam tajemnic i traum - podkreślają organizatorzy projekcji.



Bilety na seanse kosztują 12 i 15 zł. Karnet: 50 zł.



Repertuar projekcji:



01.03.22 | 18.00 | Historia mojej żony | reż. Ildikó Enyedi | Węgry/ Francja/Niemcy/Włochy 2021 (169 min)

08.03.22 | 18.00 | Córka | reż. Maggie Gyllenhaal | USA/Anglia/Grecja/Izrael 2021 (121 min)

15.03.22 | 18.00 | Przeżyć | reż. Jonas Poher Rasmussen | Dania/Szwecja/Norwegia/Francja/USA/Hiszpania/Włochy 2021 (89 min)

22.03.22 | 18.00 | Drive My Car | reż. Ryûsuke Hamaguchi | Japonia 2021 (179 min)

29.03.22 | 18.00 | Wielka wolność | reż. Sebastian Meise | Austria/Niemcy 2021 (116 min)