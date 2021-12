Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [03-05.11]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 3 grudnia – 5 grudnia

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: The Met Live in HD: Eurydyka – 118.55 NIEDZIELA: Bajkowa niedziela – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Ich czworo – 19.00 NIEDZIELA: Ich czworo – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Pippi Langstrump – 10.00, 18.00; SOBOTA: Pippi Langstrump – 16.00 NIEDZIELA: Pippi Langstrump – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Skrzypek na dachu – 18.00 NIEDZIELA: Skrzypek na dachu – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Tętno: 3FoNIA – 18.00; III Symfonia – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Niedzielny poranek muzyczny – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Chłopiec z chmur – 10.00, 12.20, 14.50, 17.20; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.10, 11.30, 12.20, 13.45, 16.00, 18.15; Diuna – 16.10; Dom Gucci – 14.40, 18.00, 19.40, 21.20; Dziewczyny z Dubaju – 13.20, 15.40, 18.40, 20.30, 21.50; King Richard: Zwycięska rodzina – 16.20, 19.10, 22.00; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 13.20; Lokatorka – 19.30, 22.00; Nasze magiczne Encanto – 11.00, 12.20, 14.40, 17.10; Nie czas umierać – 19.50; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 14.10; Resident Evil: Witajcie w Racoon City – 16.50, 19.20, 21.50; Spencer – 11.40; To musi być miłość – 11.10 SOBOTA NIEDZIELA: Chłopiec z chmur – 10.00, 12.20, 14.50, 17.20; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.10, 11.30, 12.20, 13.45, 16.00, 18.15; Diuna – 16.10; Dom Gucci – 14.40, 18.00, 19.40, 21.20; Dziewczyny z Dubaju – 13.20, 15.40, 18.40, 20.30, 21.50; Eternals – 13.10; King Richard: Zwycięska rodzina – 16.20, 19.10, 22.00; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 13.20; Lokatorka – 19.30, 22.00; Nasze magiczne Encanto – 10.00, 11.00, 12.20, 14.40, 17.10; Nie czas umierać – 19.50; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 14.10; Resident Evil: Witajcie w Racoon City – 16.50, 19.20, 21.50; Spencer – 11.40; To musi być miłość – 11.10; Wilk, lew i ja – 10.50

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 11.05; Chłopiec z chmur – 12.00, 14.30, 17.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.30, 12.45, 15.00, 17.15, 18.30; Diuna 2D – 13.40; Diuna 3D 4DX – 16.30; Dom Gucci – 14.40, 17.00, 18.00, 20.20; Dziewczyny z Dubaju – 14.10, 17.20, 19.30, 20.30, 21.20; Eternals 2D dubbing – 11.00; Eternals 3D 4DX dubbing – 10.40; King Richard: Zwycięska rodzina – 13.30, 16.20, 20.50; Lokatorka – 19.30, 22.00; Nasze magiczne Encanto – 11.00, 13.30, 16.00; Pitbull – 21.50; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D dubbing – 11.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX dubbing – 13.50; Resident Evil: Witajcie w Racoon City 2D – 16.00, 18.20, 20.40; Resident Evil: Witajcie w Racoon City 4DX – 19.40, 22.00; Szef roku – 19.10; To musi być miłość – 13.50 SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 11.05; Chłopiec z chmur – 12.00, 14.30, 17.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.30, 12.45, 15.00, 17.15, 18.30; Diuna 2D – 13.40; Diuna 3D 4DX – 16.30; Dom Gucci – 11.20, 14.40, 17.00, 18.00, 20.20; Dziewczyny z Dubaju – 14.10, 17.20, 19.30, 20.30, 21.20; Eternals 2D dubbing – 11.00; Eternals 3D 4DX dubbing – 10.40; King Richard: Zwycięska rodzina – 13.30, 16.20, 20.50; Lokatorka – 19.30, 22.00; Nasze magiczne Encanto – 11.00, 13.30, 16.00; Pitbull – 21.50; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D dubbing – 11.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX dubbing – 13.50; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.00; Resident Evil: Witajcie w Racoon City 2D – 16.00, 18.20, 20.40; Resident Evil: Witajcie w Racoon City 4DX – 19.40, 22.00; Szef roku – 19.10; To musi być miłość – 13.50; Wilk, lew i ja – 11.20

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 12.20; Chłopiec z chmur – 15.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.00, 10.45, 12.30, 13.30, 15.50, 18.10; Dom Gucci – 15.45, 19.00, 20.15; Dziewczyny z Dubaju – 13.15, 14.50, 16.10, 18.00, 19.20, 20.30, 21.10; Eternals 2D napisy – 12.30; King Richard: Zwycięska rodzina – 17.30, 20.40; Nasze magiczne Encanto – 10.15, 12.45, 15.15, 17.45; Pitbull – 19.45; Psi Patrol Film – 10.15; Resident Evil: Witajcie w Racoon City – 15.50, 18.20, 20.50; Wilk, lew i ja – 13.30 SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 12.20; Chłopiec z chmur – 10.25, 14.30, 17.10; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.00, 11.10, 12.30, 13.30, 15.50, 18.10; Dom Gucci – 12.20, 15.40, 19.00, 20.15; Dziewczyny z Dubaju – 13.00, 14.50, 16.10, 18.00, 19.20, 20.30, 21.10; Eternals 2D dubbing – 11.15; Furioza – 19.45; King Richard: Zwycięska rodzina – 17.30, 20.40; Nasze magiczne Encanto – 10.15, 12.45, 15.15, 17.45; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 14.45; Poranki: Bing – 10.00, 11.30; Psi Patrol Film – 10.15; Resident Evil: Witajcie w Racoon City – 15.50, 18.20, 20.50; Wilk, lew i ja – 10.00, 13.30 NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 12.20; Chłopiec z chmur – 10.25, 14.30, 17.10; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.00, 11.10, 12.30, 13.30, 15.50, 18.10; Dom Gucci – 12.20, 15.40, 19.00, 20.15; Dziewczyny z Dubaju – 13.00, 14.50, 16.10, 18.00, 19.20, 20.30, 21.10; Eternals 2D dubbing – 11.15; King Richard: Zwycięska rodzina – 17.30, 20.40; Nasze magiczne Encanto – 10.15, 12.45, 15.15, 17.45; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 14.45; Poranki: Bing – 10.00, 11.30; Psi Patrol Film – 10.15; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.10; Resident Evil: Witajcie w Racoon City – 15.50, 18.20, 20.50; Wilk, lew i ja – 13.30

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Wilk, lew i ja – 08.00; Gwiazdka Klary Muu – 08.30; Chłopiec z chmur – 10.00, 13.00; Super Miś – 10.00; Nędzarz i madame – 12.30; Lokatorka – 14.45, 18.00; Dziewczyny z Dubaju – 15.15; Dom Gucci – 17.00, 20.00; The Hand of God – 20.15 SOBOTA: Chłopiec z chmur – 12.30; Super Miś – 13.30; Nędzarz i madame – 14.45; Lokatorka – 10.15, 18.00; Dziewczyny z Dubaju – 15.15; Dom Gucci – 17.00, 20.00; The Hand of God – 10.30, 20.15 NIEDZIELA: Chłopiec z chmur – 13.30; Super Miś – 12.00; Nędzarz i madame – 12.45, 20.30; Lokatorka – 15.00, 18.00; Dziewczyny z Dubaju – 15.30; Dom Gucci – 17.30, 20.00; The Hand of God – 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Ukraina!: Biały Ptak z czarnym znamieniem – 18.00; Ukraina!: Nosorożec – 20.00 SOBOTA: Ukraina!: U311 Czerkasy – 16.00 NIEDZIELA: Ukraina!: Blok filmów animowanych – 16.30; Ukraina!: Z zawiązanymi oczami – 18.00; Ukraina!: Ten deszcz nigdy nie ustanie – 20.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Noc królów – 19.00 NIEDZIELA: Noc królów – 18.00

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): PIĄTEK: Nowy porządek – 17.30 SOBOTA: Najmro. Kocha, kradnie, szanuje – 15.15; Wszystkie nasze strachy – 17.00

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA: Chłopiec z chmur – 12.00; Dziewczyny z Dubaju – 18.30, 21.15; Nasze magiczne Encanto – 14.15, 16.30 NIEDZIELA: Chłopiec z chmur – 13.15; Dziewczyny z Dubaju – 20.00; Nasze magiczne Encanto – 11.00, 15.30, 17.45

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Chłopiec z chmur – 18.00; Dziewczyny z Dubaju – 20.00; Nasze magiczne Encanto – 14.00, 16.00 SOBOTA: Chłopiec z chmur – 18.0013.45; Dziewczyny z Dubaju – 20.00; Nasze magiczne Encanto – 11.30 16.00; To musi być miłość – 18.00 NIEDZIELA: Chłopiec z chmur – 12.15; Dziewczyny z Dubaju – 19.00; Nasze magiczne Encanto – 10.15, 14.30, 16.45

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Nasze magiczne Encanto – 14.45, 17.00; Dom Gucci – 19.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Ballada o białej krowie – 19.00; Chłopiec z chmur – 15.30, 17.45; Clifford. Wielki czerwony pies – 09.00, 09.30, 13.30, 14.45, 17.30; Dom Gucci – 19.30; Dziewczyny z Dubaju – 17.00, 20.00; Lokatorka – 20.15; Nasze magiczne Encanto – 10.00, 15.00, 18.00; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 09.15; Resident Evil: Witajcie w Racoon City – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Ballada o białej krowie – 19.00; Chłopiec z chmur – 13.00, 15.30, 17.45; Clifford. Wielki czerwony pies – 12.45, 14.45, 17.30; Dom Gucci – 14.30, 19.30; Dziewczyny z Dubaju – 17.00, 20.00; Lokatorka – 20.15; Nasze magiczne Encanto – 12.15, 15.00, 18.00; Resident Evil: Witajcie w Racoon City – 20.30

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Dom Gucci – 20.15; Nasze magiczne Encanto – 13.30, 15.30; To musi być miłość – 18.00 SOBOTA: Dom Gucci – 20.45; Nasze magiczne Encanto – 11.00, 13.30; Spencer – 16.00; To musi być miłość – 18.30 NIEDZIELA: Dom Gucci – 20.45; Nasze magiczne Encanto – 11.00, 13.30; Spencer – 18.15; To musi być miłość – 16.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Nasze magiczne Encanto – 14.00, 16.00; Eternals – 17.45; Dziewczyny z Dubaju – 20.30

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA SOBOTA: Nasze Magiczne Encanto – 12.30, 16.30; Chłopiec z chmur – 14.30; To musi być miłość – 18.30; Dziewczyny z Dubaju – 20.30