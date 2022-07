Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [08-10.07]

Minister zdrowia mówi, kiedy mogą wrócić Covidowe restrykcje

W całym kraju w piątek było około 400 osób hospitalizowanych z powodu Covid-19. Jak mówi minister zdrowia, to właśnie liczba osób przebywających w szpitalu ma być wytyczną do ewentualnego powrotu do masowego testowania lub obostrzeń.